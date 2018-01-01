Вывезти старый шкаф из квартиры недорого г. Ростов-на-Дону

Вывоз шкафа в г. Ростов-на-Дону

Описание: Вся мебель, даже корпусные или встроенные шкафы, могут прийти в негодность или просто устареть, а спустить такой шкаф самостоятельно вниз, чтобы заменить, не всегда представляется возможным. Экотакси «Убери» предоставляет услугу по вывозу шкафа и другой мебели на утилизацию. Подача машины осуществляется в течении двух часов, а опытные грузчики разберут и аккуратно вынесут ненужную мебель.

Цена: 3900₽