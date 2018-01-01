Вывезти духовой шкаф из квартиры на утилизацию г. Ростов-на-Дону

Вывоз духового шкафа в г. Ростов-на-Дону

Описание: Вывезти старый духовой шкаф на утилизацию можно бесплатно, стоит просто заказать услугу в экотакси «Убери». Мы гарантируем быстрый, качественный и удобный процесс вывоза старой духовки из квартиры или дома: экипаж приедет в течение двух часов на грузовом транспорте, погрузит и отправит старую технику на лицензированное предприятие по переработке. Оставьте заявку – остальное мы сделаем сами.

Цена: Бесплатно