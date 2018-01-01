Вывезти старую электроплиту бесплатно на утилизацию г. Ростов-на-Дону

Вывоз электроплиты в г. Ростов-на-Дону

Описание: Вывоз электроплиты на утилизацию – это важный шаг для тех, кто планирует избавиться от ненужной бытовой техники. Как правило, электрические плиты крупные и тяжелые, что затрудняет их вынос из квартиры или дома. Экотакси «Убери» поможет бесплатно вывезти электроплиту на утилизацию, не причиняя вреда окружающей среде. Опытный экипаж аккуратно вынесет из квартиры старую технику, бесплатно спустит и погрузит в специальный транспорт – весь процесс от подачи заявки до приезда машины займет всего лишь два часа. Звоните!

Цена: Бесплатно