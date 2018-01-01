Вывезти старый ковер из квартиры г. Ростов-на-Дону

Вывоз ковра в г. Ростов-на-Дону

Описание: Необходимо избавиться от старого или поврежденного ковра? Вывоз ковра на утилизацию - это оптимальное решение! Мы предлагаем услуги по вывозу старых и ненужных ковров и ковровых изделий на переработку. Экотакси «Убери» позаботится об аккуратной упаковке ковра, выносе и погрузке, а затем доставит его на специализированную площадку для переработки. Мы работаем с различными типами ковров - от ковровых покрытий в помещениях до автомобильных ковров. Переработка ковров является экологически безопасным и эффективным процессом, позволяющим повторно использовать материалы и сократить негативное воздействие на окружающую среду. Закажите вывоз старого ковра на переработку уже сегодня и сделайте свой вклад в сохранение окружающей среды!

Цена: 1500₽