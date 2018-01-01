Вывезти старую тумбочку из квартиры недорого г. Ростов-на-Дону

Вывоз тумбочки в г. Ростов-на-Дону

Описание: Вывоз тумбочки или старой мебели на утилизацию может быть необходимостью, когда она стала ненужной или сломалась. Отправлять такую мебель на свалку является неэкологичным и небезопасным решением. Экотакси «Убери» занимается вывозом на утилизацию тумбочек, корпусной и мягкой мебели, обладают необходимым штатом сотрудников и транспортом. В стоимость услуги входит работа грузчиков. Ненужная мебель отправляется на специальные пункты, где происходит их дальнейшая сортировка и переработка. Вывоз тумбочки и мебели на утилизацию удобен для клиента. Он освобождает от необходимости самостоятельно выносить предметы интерьера и позволяет экономить время.

Цена: 1500₽