Вывоз мелкой бытовой техники

г. Махачкала

Описание: Если вы планируете вывоз старой бытовой техники на переработку, обратитесь в экотакси «Убери». Наша команда приедет и заберет ее в удобное время. В услугу входит вызов экипажа, спуск с любого этажа* и отправка мелкой бытовой техники на переработку.



Чтобы вывезти бытовую технику, позвоните или оставьте заявку на сайте, остальное сделаем мы в удобное для вас время**.





*С 1 по 5 этаж спуск осуществляется бесплатно, даже если в доме нет лифта. При необходимости спуска с других этажей, при отсутствии пассажирского или грузового лифта для крупногабаритных предметов стоимость спуска составляет 2 000 руб. В других ситуациях, подробности уточняйте у оператора.

**Вы также можете воспользоваться услугой срочного выезда или вывоза ко времени. Стоимость услуги 2 000 руб. Подробности уточняйте у оператора.

Цена: 1500₽