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Экотакси "Убери"

Вывоз старой одежды
г. Махачкала

Описание: Задумываетесь, куда деть ненужные вещи?

Решили кардинально сменить гардероб? Но что делать, если старая одежда не пригодна для благотворительности? Не спешите выбрасывать ее в мусорку. После контейнера одежда не пригодна для утилизации и будет разлагаться больше 100 лет на полигонах.

Подарите одежде вторую жизнь, направив ее на переработку!

*Если с одеждой нужно утилизировать и старый шкаф, с 1 по 5 этаж спуск осуществляется бесплатно, даже если в доме нет лифта. При необходимости спуска с других этажей, при отсутствии пассажирского или грузового лифта для крупногабаритных предметов стоимость ручного спуска составляет 2 000 руб.



**Вы также можете воспользоваться услугой срочного выезда или вывоза ко времени. Стоимость услуги 2 000 руб. Подробности уточняйте у оператора.

Цена: 1700₽

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Преимущества экотакси

  • Бесплатная погрузка

    Осуществляем погрузку вне зависимости от этажа и наличия лифта

    Вам не придется самостоятельно выносить и спускать тяжелую и крупногабаритную мебель, если старый шкаф вы решили тоже обновить

  • Вывоз и переработка

    Вывоз одежды и переработка в строгом поле законодательства, для защиты окружающей среды

    Все ненужные вещи попадают напрямую к утилизаторам

  • Высокая скорость работы

    Приедем в согласованный интервал или любое удобное для вас время

    Несколько временных диапазонов в рамках дня и отдельная услуга экспресс-вывоза

Как заказать вывоз старой одежды из квартиры

  • 01

    Этап подачи заявки

    Подача заявки на вывоз старой одежды

    Вы подаёте заявку на вывоз старой одежды. Это можно сделать по номеру телефона, оставить заявку в форме обратной связи или написать нам в WhatsApp / Viber.

  • 02

    Этап согласования стоимости

    Согласование стоимости

    Стоимость на вывоз старой одежды фиксируется оператором «Убери» до выполнения заказа.

  • 03

    Этап прибытия экипажа

    Прибытие экипажа

    Вы можете выбрать любой удобный для вас диапазон времени и дату или перенести выполнение заказа в любой момент.

Вывоз ненужных вещей

Заказать вывоз

Перезвоним в течение 5 минут !

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Отзывы

  • Наши клиенты
    Благодарю за вывоз стиральной машины. После звонка забрали машинку через 30 минут, очень оперативно!!! Замечательный сервис!!!
  • Наши клиенты
    Очень чётко и ладно налажена работа. Перезванивают в обговоренное время. Приезжают в обговоренное время. Ловко делают своё дело и - спасибо, всего доброго.
  • Наши клиенты
    Огромная благодарность фирме и особенно ребятам грузчикам. Помогли мне вывезти стиральную машинку, все сделали быстро и абсолютно бесплатно!
  • Наши клиенты
    Спасибо огромное! Все сделали оперативно, профессионально, в согласованный срок. Вы делаете хорошее, полезное дело! 👍 Всем рекомендую пользоваться!
  • Наши клиенты
    Очень быстро и профессионально сработали, приехали в течение часа и забрали старый диван. Спасибо за хорошую работу!
  • Наши клиенты
    Приехали день в день и забрали два матраса, огромная благодарность за то, что помогли освободить квартиру так быстро! Отдельная благодарность оператору Елене за помощь и организацию всего вывоза! 5 звезд!!! И по стоимости все фиксировано, я доволен!

Часто задаваемые вопросы

  • Как быстро выполнят заказ

    У нас ежедневно более 100 экипажей на линии. Вы можете выбрать удобную для вас дату и время для приезда экипажа, или экотакси "Убери" выполнит заказ в течение 2 часов в день заказа.  

  • Потребуется ли дополнительная оплата, если нет лифта

    Нет, оплата не потребуется, если вы живете на 1-5 этаже, с 6 этажа спуск без лифта стоит 2000 руб.

  • В каких регионах вы работаете

    Мы работаем в Москве, Московской области до 10 км от МКАД, Санкт-Петербурге и Ленинградской области до 10 км от КАД, а также в Новосибирске, Краснодаре, Екатеринбурге, Омске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Ростове-на-Дону, Уфе, Воронеже, Самаре, Волгограде и Перми.

  • Как перенести время выполнения заказа

    Вам нужно связаться с оператором по телефону или WhatsApp/Viber, и мы перенесем ваш заказ на удобную дату или время.

  • Как сделать / оформить заказ

    Вы можете позвонить по телефону, указанному на сайте, оставить заявку в форме обратной связи или написать в WhatsApp/Viber.

  • Что вы вывозите бесплатно

    Вы можете заказать бесплатный вывоз чугунных ванн и батарей.