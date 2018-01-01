Сертификат на вывоз прямого дивана

г. Махачкала

Описание: Как намекнуть второй половинке, что стоит меньше времени проводить на уже пролежанном диване? И вообще его неплохо бы сменить. Что делать, если любимая когтеточка кота (диван) пришли в полную негодность и больше не справляются ни с функцией дивана, ни с задачей поточить когти?



Любой намек и старт изменений начинаются с сертификата на вывоз!



Подарите себе или близким приятный повод освободить место для нового без лишних усилий. Всю тяжелую работу мы берем на себя и сохраняем ваше время и силы для приятных и важных занятий.

Цена: 3500₽