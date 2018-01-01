Вывоз компьютеров и ноутбуков

г. Махачкала

Описание: Если вы хотите заказать вывоз компьютеров на переработку, обратитесь в экотакси «Убери». Наша команда приедет осуществит вывоз ноутбуков и системных блоков в удобное время. В услугу входит вызов экипажа, спуск с любого этажа* и вывоз системных блоков и мониторов на переработку. Позвоните или оставьте заявку на сайте, остальное сделаем мы в удобное для вас время**.



*С 1 по 5 этаж спуск осуществляется бесплатно, даже если в доме нет лифта. При необходимости спуска с других этажей, при отсутствии пассажирского или грузового лифта для крупногабаритных предметов стоимость спуска составляет 2 000 руб. В других ситуациях, подробности уточняйте у оператора.





**Вы также можете воспользоваться услугой срочного выезда или вывоза ко времени. Стоимость услуги 2 000 руб. Подробности уточняйте у оператора.

**Вывоз некомплектной техники от 2 500 руб.

Цена: 750₽