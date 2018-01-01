Вывоз компьютеров и ноутбуков

г. Екатеринбург

Описание: Если вы хотите вывезти свои старые компьютеры на переработку, обратитесь в экотакси «Убери». Наша команда приедет и заберет их в удобное время. В услугу входит вызов экипажа, спуск с любого этажа* и отправка старых компьютеров и ноутбуков на переработку. Позвоните или оставьте заявку на сайте, остальное сделаем мы в удобное для вас время**.

**В Москве и Подмосковье действует услуга срочного выезда или прибытия ко времени платная. Стоимость услуги в пределах МКАД составляет 1 500 руб. За пределами МКАД - 2 500 руб. В рамках доступных интервалов и дат вывоз осуществляется без дополнительной платы.

**Вывоз некомплектной техники от 1 000 руб.

Цена: 750₽