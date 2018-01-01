Вывоз компьютеров и ноутбуков на переработку

г. Нижний Новгород

Описание: Экотакси "Убери" предлагает услугу вывоза старых компьютеров и ноутбуков на переработку. Мы вывозим устаревшие и вышедшие из строя устройства, включая системные блоки, мониторы и моноблоки. Наш экипаж быстро приедет, аккуратно демонтирует и спустит вашу технику с любого этажа, даже если в здании нет лифта.*. Заказывая вывоз компьютера и ноутбука у экотакси "Убери", вы получаете надежный сервис по доступной цене. Доверьте вывоз системных блоков, мониторов и моноблоков профессионалам.

*С 1 по 5 этаж спуск техники осуществляется бесплатно, даже если нет лифта. При необходимости спуска с других этажей, при отсутствии лифта или грузового лифта для крупногабаритных предметов стоимость спуска составляет 2 000 руб. В других ситуациях, подробности уточняйте у оператора.

Цена: 1500₽