Вывезти бесплатно старую посудомоечную машину на утилизацию г. Нижний Новгород

Вывоз посудомоечной машины в г. Нижний Новгород

Описание: Экотакси «Убери» предоставляет услугу бесплатного вывоза посудомоечной машины на утилизацию. Специалисты приедут в удобное для вас время, заберут старую или неисправную кухонную технику и отправят на предприятие по переработке. Благодаря нашим бесплатным услугам вы можете быстро избавиться от ненужной посудомоечной машины, сэкономить время, деньги и нервы. Оставьте заявку сейчас и экипаж приедет в течение двух часов.

Цена: Бесплатно