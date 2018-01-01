Вывезти душевую кабину и акриловую ванну из квартиры г. Нижний Новгород

Вывоз душевой кабины и акриловой ванны в г. Нижний Новгород
Описание: Если вы решили заменить акриловую ванну или душевую кабину, то необходимо сначала избавиться от старой. Для этого можно заказать демонтаж и вывоз на утилизацию в экотакси «Убери». Это удобно и экономично, ведь вы не только освободите место в ванной комнате, но избежите лишних расходов на грузчиков, транспортировку и утилизацию старой сантехники. Обратитесь к профессионалам и получите качественные услуги по фиксированной цене.
Цена: 2200₽
Преимущества экотакси
-
Бесплатная погрузка вне зависимости от этажа и наличия лифта
-
Вывоз и переработка в строгом поле законодательства, для защиты окружающей среды
-
Мастера проводят демонтаж оперативно и аккуратно, не повреждая ваше имущество
-
Приедем через 2 часа после оформления заказа или в любое удобное для вас время
Как оформить заказ
01
Подача заявки
Вы подаёте заявку на вывоз ненужных вещей. Это можно сделать по номеру телефона, оставить заявку в форме обратной связи или написать нам в What’s Up / Viber.
02
Согласование стоимости
Стоимость работы фиксируется оператором Убери до выполнения заказа. Вынос и погрузка вещей производятся абсолютно бесплатно
03
Прибытие экипажа
Экипаж прибудет в течение 2-х часови вывезет ненужные вещи. Также Вы можете выбрать любое удобное для вас время и дату или перенести выполнение заказа.
Отзывы
-
Эсфирь
Заказала на сайте вывоз стиральной машины. Не прошло и пяти минут как мне перезвонили, уточнили адрес и сказали, что машина уже едет ко мне. Еще через десять минут позвонил водитель предупредить, что будет через полчаса. Точно в указанное время пришли два улыбающихся очень вежливых человека, за 10 минут демонтировали и увезли мою старую стиральную машину. И это все совершенно бесплатно!!! Я очень благодарна всем, кто работал со мной.
-
Татьяна
Большое спасибо за быструю, качественную и оперативную работу. Рабочие сделали все отлично без лишних разговоров, не смотря на не легкие условия ... В Воскресенье. Всем спасибо за понимание и помощь. Рекомендую знакомым.
-
Лиля
Большое спасибо вашей компании! Она полностью выполнила услугу. Рекомендую.
-
Alexander R.
Очень оперативно все вывезли. Через 3 часа после звонка, уже все забрали
-
Леонид
Приехали немного позже, чем рассчитывал, но для меня это было не фатально. Двое ребят (не русские, но вежливые и не криворукие) быстро и без лишних телодвижений забрали газовую плиту. Понравилось, что перезвонили "у дверей" - не было неожиданностей. Оценка - твёрдая четвёрка. Доволен)
-
Елена
Сделала заказ на сайте, в течении получаса связался менеджер, через 1,5-2часа рабочии были уже у меня, всё сделали, согласно оговоренным условиям. Вежливые, доброжелательные, добродушные, хоть и говорят по-русски не очень хорошо. Сервисом довольна на 100 процентов. Стоимость услуг по рынку, в два раза дешевле, как минимум. Демонтировали и вывезли непростую душевую кабину. Для примера, в других компаниях заявку приняли и начали мне звонить, когда эта компания уже всё сделала. Время подачи заявок было примерно в одно и тоже время. Очень благодарна за такое качество услуг! Молодцы!
Часто задаваемые вопросы по вывозу ванн
Вы сможете демонтировать подключенную ванну самостоятельно?
Демонтировать ванну самостоятельно не возможно. Для этого требуется помощь нескольких людей. У нас есть отдельная услуга, цена демонтажа ванной перед вывозом – 1 300₽. В бесплатный вывоз чугунных и акриловых ванн демонтаж не входит.
Куда вывозятся ванны?
Мы отправляем вывозимые ванны на специализированные предприятия по утилизации. Там происходит экологичная переработка и получение вторсырья для дальнейшего использования металла.
Как быстро выполнят заказ?
У нас ежедневно более 100 экипажей на линии. Вы можете выбрать удобную для вас дату и время для приезда экипажа или экотакси "Убери" выполнит заказ в течение 2-х часов в день заказа.
Потребуется ли дополнительная оплата, если нет лифта?
Нет, не потребуется. Вынос и погрузка ненужных вещей, в том числе ванн, осуществляется бесплатно с любого этажа.
В каких районах вы работаете?
Мы работаем по всей Москве, Московской области (посмотрите карту работы), а также в Санкт - Петербурге и Ленинградской области, Новосибирске, Краснодаре, Екатеринбурге, Омске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Ростове-на-Дону, Уфе, Воронеже, Самаре, Волгограде и Перми.
Как оформить заказ?
Вы можете позвонить по телефону на сайте, оставить заявку в форме обратной связи или написать в What’s Up.
Как перенести время выполнения заказа?
Вам нужно связаться с оператором по телефону или WhatsApp, и мы перенесем ваш заказ на удобную дату или время.
Что еще вывозите бесплатно?
Бесплатно вывозим крупную бытовую технику (холодильник, стиральную машину, посудомоечную машину, духовой шкаф, газовую и электрическую плиту) в любом состоянии.