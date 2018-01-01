Вывезти душевую кабину и акриловую ванну из квартиры г. Нижний Новгород

Вывоз душевой кабины и акриловой ванны в г. Нижний Новгород

Описание: Если вы решили заменить акриловую ванну или душевую кабину, то необходимо сначала избавиться от старой. Для этого можно заказать демонтаж и вывоз на утилизацию в экотакси «Убери». Это удобно и экономично, ведь вы не только освободите место в ванной комнате, но избежите лишних расходов на грузчиков, транспортировку и утилизацию старой сантехники. Обратитесь к профессионалам и получите качественные услуги по фиксированной цене.

Цена: 2200₽