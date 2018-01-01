Вывоз водонагревателя
г. Нижний Новгород
Описание: Если вы хотите вывезти свой старый водонагреватель на переработку, обратитесь в экотакси «Убери». Наша команда приедет и заберет его в удобное время. В услугу входит вызов экипажа, спуск с любого этажа* и отправка старого водонагревателя на переработку. Позвоните или оставьте заявку на сайте, остальное сделаем мы в удобное для вас время**.
*С 1 по 5 этаж спуск осуществляется бесплатно, даже если в доме нет лифта. При необходимости спуска с других этажей, при отсутствии пассажирского или грузового лифта для крупногабаритных предметов стоимость спуска составляет 2 000 руб. В других ситуациях, подробности уточняйте у оператора.
**В Москве и Подмосковье действует услуга срочного выезда или прибытия ко времени платная. Стоимость услуги в пределах МКАД составляет 1 500 руб. За пределами МКАД - 2 500 руб. В рамках доступных интервалов и дат вывоз осуществляется без дополнительной платы.
Цена: 1500₽
Преимущества экотакси
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Осуществляем погрузку вне зависимости от этажа и наличия лифта
Вам не придется самостоятельно выносить и спускать тяжелую и крупногабаритную технику
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Вывоз и переработка в строгом поле законодательства, для защиты окружающей среды
Все ненужные вещи попадают напрямую к утилизаторам
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Быстро и аккуратно выносим крупногабаритную технику
Следим, чтобы выносимая техника не цеплялась за стены и проемы при выносе
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Приедем в согласованный интервал или любое удобное для вас время
Несколько временных диапазонов в рамках дня и отдельная услуга экспресс-вывоза
Как оформить заказ
01
Подача заявки
Вы подаёте заявку на вывоз ненужных вещей. Это можно сделать по номеру телефона, оставить заявку в форме обратной связи или написать нам в WhatsApp / Viber.
02
Согласование стоимости
Стоимость работы фиксируется оператором «Убери» до выполнения заказа.
03
Прибытие экипажа
Вы можете выбрать любой удобный для вас диапазон времени и дату или перенести выполнение заказа в любой момент.
Отзывы
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Игнат
Приехали день в день и забрали два матраса, огромная благодарность за то, что помогли освободить квартиру так быстро! Отдельная благодарность оператору Елене за помощь и организацию всего вывоза! 5 звезд!!! И по стоимости все фиксировано, я доволен!
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Елена
Огромная благодарность фирме и особенно ребятам грузчикам, что помогли мне избавиться от старого холодильника, все сделали в день звонка и абсолютно бесплатно
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Светлана Кованова
Все прошло просто на ура, ребята сработали отлично и быстро, никогда не думала, что такой большой диван вывезут так быстро, большое спасибо.
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Ирина Карапенкова
Благодарю за быструю и толковую работу!
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Мария
С благодарностью! В тот же день оперативно позвонили и приехали. Забрали нерабочую стиралку! Сервис высшего класса!
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Алена
Это нереальный восторг! Необходимо было вывезти старую газовую плиту. Позвонила, приехали через полчаса и забрали! По времени 2 минуты! Буду обращаться ещё ))
Часто задаваемые вопросы
Как быстро выполнят заказ
У нас ежедневно более 100 экипажей на линии. Вы можете выбрать удобную для вас дату и время для приезда экипажа, или экотакси "Убери" выполнит заказ в течение 2 часов в день заказа.
Потребуется ли дополнительная оплата, если нет лифта
Нет, оплата не потребуется, если вы живете на 1-5 этаже, с 6 этажа спуск без лифта стоит 2000 руб.
В каких регионах вы работаете
Мы работаем в Москве, Московской области до 10 км от МКАД, Санкт-Петербурге и Ленинградской области до 10 км от КАД, а также в Новосибирске, Краснодаре, Екатеринбурге, Омске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Ростове-на-Дону, Уфе, Воронеже, Самаре, Волгограде и Перми.
Как перенести время выполнения заказа
Вам нужно связаться с оператором по телефону или WhatsApp/Viber, и мы перенесем ваш заказ на удобную дату или время.
Как сделать / оформить заказ
Вы можете позвонить по телефону, указанному на сайте, оставить заявку в форме обратной связи или написать в WhatsApp/Viber.
Какую бытовую технику вывозите бесплатно
Бесплатно вывозим крупную бытовую технику (холодильник, стиральную машину, посудомоечную машину, духовой шкаф, газовую и электрическую плиту) в любом состоянии.