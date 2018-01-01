Сертификат на вывоз старого матраса

г. Тольятти

Описание: Утро опять начинается с ощущения, будто вы спали на мешке с гвоздями, а не в своей кровати?



Девушка, которая не высыпается, — это как принцесса без короны. И дело не только в настроении: старый матрас может испортить жизнь и вам, и тем, кто рядом. Ведь недосып — это не шутки!



Подарочный сертификат на вывоз старого матраса — ваш золотой ключик к ее и вашему королевскому отдыху.



Мы заберем источник плохого сна, и вместе с ним все будущие истории о безуспешных попытках заснуть. Освободим пространство для нового комфортного матраса, который превратит каждую ночь в волшебную сказку.



Просыпайтесь с улыбкой и дарите миру свое лучшее настроение. Все тяжелое и ненужное мы берем на себя!

Цена: 4000₽