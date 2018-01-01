Подарочный сертификат на вывоз
г. Ставрополь
Описание: Помочь другу, соседу или родственнику вывезти старый диван, советскую стенку или шкаф можно и без перспективы сорвать спину, получить несколько ушибов и просто провести целый вечер, выполняя занимательное упражнение по спуску крупногабаритных вещей из квартиры. Достаточно просто купить подарочный сертификат на вывоз ненужных вещей для близких и можно забыть о тяжелой работе и сопуствующих проблемах.
Цена: 2000₽
Подарочные сертификаты на все случаи
-
Расхламить балкон
Для тех, кто давно хотел избавиться от склада забытых вещей на балконе и создать новое пространство для себя.
ПОДРОБНЕЕ
-
Вывезти старый диван
Создан для тех,чьи родственники и друзья всегда просят помощи донести тяжелую мебель до пункта утилизации.
ПОДРОБНЕЕ
-
Расхламить гардероб
Хотите сменить образ? Пригодные для благотворительности вещи уже нашли своих владельцев? С остальным поможем мы!
ПОДРОБНЕЕ
-
Раcхламить гараж
Хотите превратить старый гараж в мужское пространство? С легкостью! Вывезем на утилизацию все ненужное.
ПОДРОБНЕЕ
Как заказать сертификат
01
Отправить заявку
Вы оставляете заявку на консультацию. Это можно сделать по номеру телефона, через форму обратной связи на сайте или написать нам в WhatsApp / Viber.
02
Выбор сертификата и оплата
Вы можете узнать все детали и нюансы и выбрать оптимальный сертификат перед его оплатой.
03
Получение электронного сертификата
После оплаты, желаемый сертификат поступит вам на почту, в Whats App или на любой удобный адрес в течение 10 минут.
Отзывы
-
Елена
Благодарю за вывоз стиральной машины. После звонка забрали машинку через 30 минут, очень оперативно!!! Замечательный сервис!!!
-
Наталья
Очень чётко и ладно налажена работа. Перезванивают в обговоренное время. Приезжают в обговоренное время. Ловко делают своё дело и - спасибо, всего доброго.
-
Ирина
Огромная благодарность фирме и особенно ребятам грузчикам. Помогли мне вывезти стиральную машинку, все сделали быстро и абсолютно бесплатно!
-
Сергей
Спасибо огромное! Все сделали оперативно, профессионально, в согласованный срок. Вы делаете хорошее, полезное дело! 👍 Всем рекомендую пользоваться!
-
Владимир
Очень быстро и профессионально сработали, приехали в течение часа и забрали старый диван. Спасибо за хорошую работу!
-
Игнат
Приехали день в день и забрали два матраса, огромная благодарность за то, что помогли освободить квартиру так быстро! Отдельная благодарность оператору Елене за помощь и организацию всего вывоза! 5 звезд!!! И по стоимости все фиксировано, я доволен!
Часто задаваемые вопросы
Как быстро выполнят заказ
У нас ежедневно более 100 экипажей на линии. Вы можете выбрать удобную для вас дату и время для приезда экипажа, или экотакси "Убери" выполнит заказ в течение 2 часов в день заказа.
Потребуется ли дополнительная оплата, если нет лифта
Нет, оплата не потребуется, если вы живете на 1-5 этаже, с 6 этажа спуск без лифта стоит 2000 руб.
В каких регионах вы работаете
Мы работаем в Москве, Московской области до 10 км от МКАД, Санкт-Петербурге и Ленинградской области до 10 км от КАД, а также в Новосибирске, Краснодаре, Екатеринбурге, Омске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Ростове-на-Дону, Уфе, Воронеже, Самаре, Волгограде и Перми.
Как перенести время выполнения заказа
Вам нужно связаться с оператором по телефону или WhatsApp/Viber, и мы перенесем ваш заказ на удобную дату или время.
Как сделать / оформить заказ
Вы можете позвонить по телефону, указанному на сайте, оставить заявку в форме обратной связи или написать в WhatsApp/Viber.
Что вы вывозите бесплатно
Вы можете заказать бесплатный вывоз чугунных ванн и батарей.