Сертификат на расхламление гаража

г. Ижевск

Описание: Задаетесь вопросом: "Когда мой гараж превратился в склад давно забытых вещей?"



Хотите освободить место для машины, заготовок или просто организовать "мужское пространство"?



Поддерживаем все идеи!



С сертификатом на расхламнение гаража вы сможете превратить свободное пространство гаража во все, что захотите.



Подарите себе или близким приятный повод освободить место для нового без лишних усилий. Всю тяжелую работу мы берем на себя и сохраняем ваше время и силы для приятных и важных занятий.

Цена: 15000₽