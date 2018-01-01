Сертификат на вывоз старого углового дивана

г. Новосибирск

Описание: Что делать, если вы хотите обновить интерьер, а ваш угловой диван стоит как монументальный памятник прошлому, мешая переменам?



Если хочется чего-нибудь новенького — не ждите, организуйте себе подарочный сертификат на вывоз старого углового дивана!



Ведь старый диван — это как старая привычка: он занимает место, которое могло бы принадлежать чему-то яркому и вдохновляющему.



Мы заберем этот гигант воспоминаний, пока он сам не начал требовать ремонта или не стал героем семейных анекдотов. Освободите пространство для новой мебели, которая будет радовать стильным дизайном и комфортом.



Обновите свою гостиную и вдохните жизнь в свой дом. Ведь новое всегда начинается с решительного шага!

Цена: 7500₽