Описание:

Решились на ремонт в ванной? Но с заменой душевой кабины возиться слишком сложно, и вы уже подумываете, не оставить ли старую? Не надо так! Профессионалы из экотакси «Убери» справятся с любой крупногабаритной сантехникой: отсоединят ее от системы водоснабжения, позаботятся о проводах, если они есть, разберут кабину на детали и погрузят в спецтранспорт. Старая сантехника отправится на предприятие по переработке, а у вас появится свободное место для новой. Сдайте душевую кабину на утилизацию в один клик. Без шума и пыли.



Укажите в заявке, если душевую кабину нужно предварительно демонтировать.