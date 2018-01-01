Вывоз душевой кабины на утилизацию
г. Екатеринбург
Описание:
Решились на ремонт в ванной? Но с заменой душевой кабины возиться слишком
сложно, и вы уже подумываете, не оставить ли старую? Не надо так! Профессионалы
из экотакси «Убери» справятся с любой крупногабаритной сантехникой: отсоединят
ее от системы водоснабжения, позаботятся о проводах, если они есть, разберут
кабину на детали и погрузят в спецтранспорт. Старая сантехника отправится на
предприятие по переработке, а у вас появится свободное место для новой. Сдайте
душевую кабину на утилизацию в один клик. Без шума и пыли.
Укажите в заявке, если душевую кабину нужно предварительно демонтировать.
Цена: 3500₽
Преимущества экотакси
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Бесплатная погрузка вне зависимости от этажа и наличия лифта
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Вывоз и переработка в строгом поле законодательства, для защиты окружающей среды
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Мастера проводят демонтаж оперативно и аккуратно, не повреждая ваше имущество
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Приедем через 2 часа после оформления заказа или в любое удобное для вас время
Как оформить заказ
01
Подача заявки
Вы подаёте заявку на вывоз ненужных вещей. Это можно сделать по номеру телефона, оставить заявку в форме обратной связи или написать нам в WhatsApp / Viber.
02
Согласование стоимости
Стоимость работы фиксируется оператором Убери до выполнения заказа. Вынос и погрузка вещей производятся абсолютно бесплатно.
03
Прибытие экипажа
Экипаж прибудет в течение 2-х часов и вывезет ненужные вещи. Также вы можете выбрать любое удобное для вас время и дату или перенести выполнение заказа.
Отзывы
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Елена
Огромная благодарность фирме и особенно ребятам грузчикам, что помогли мне избавиться от старого холодильника, все сделали в день звонка и абсолютно бесплатно
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Светлана Кованова
Все прошло просто на ура, ребята сработали отлично и быстро, никогда не думала, что такой большой диван вывезут так быстро, большое спасибо.
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Ирина Карапенкова
Благодарю за быструю и толковую работу!
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Мария
С благодарностью! В тот же день оперативно позвонили и приехали. Забрали нерабочую стиралку! Сервис высшего класса!
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Алена
Это нереальный восторг! Необходимо было вывезти старую газовую плиту. Позвонила, приехали через полчаса и забрали! По времени 2 минуты! Буду обращаться ещё ))
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Вадим
Большое спасибо за быструю и качественную работу
Часто задаваемые вопросы
Как быстро выполнят заказ
У нас ежедневно более 100 экипажей на линии. Вы можете выбрать удобную для вас дату и время для приезда экипажа, или экотакси "Убери" выполнит заказ в течение 2 часов в день заказа.
Потребуется ли дополнительная оплата, если нет лифта
Нет, оплата не потребуется, если вы живете на 1-5 этаже, с 6 этажа спуск без лифта стоит 2000 руб.
В каких регионах вы работаете
Мы работаем в Москве, Московской области до 10 км от МКАД, Санкт-Петербурге и Ленинградской области до 10 км от КАД, а также в Новосибирске, Краснодаре, Екатеринбурге, Омске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Ростове-на-Дону, Уфе, Воронеже, Самаре, Волгограде и Перми.
Как перенести время выполнения заказа
Вам нужно связаться с оператором по телефону или WhatsApp/Viber, и мы перенесем ваш заказ на удобную дату или время.
Как сделать / оформить заказ
Вы можете позвонить по телефону, указанному на сайте, оставить заявку в форме обратной связи или написать в WhatsApp/Viber.
Какую бытовую технику вывозите бесплатно
Бесплатно вывозим крупную бытовую технику (холодильник, стиральную машину, посудомоечную машину, духовой шкаф, газовую и электрическую плиту) в любом состоянии.