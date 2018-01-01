Сертификат на расхламление 2-комнатной квартиры

г. Красноярск

Описание: Ремонт — это уже стресс. А когда в квартире все заставлено старыми шкафами, диванами и бытовой техникой, кажется, что хаос никогда не закончится.



Подарочный сертификат на вывоз старой мебели и техники из 2-комнатной квартиры — ваш спасательный круг в бушующем море ремонта!



Мы заберем все, что мешает вам дышать свободно, пока эти реликвии прошлого не начали рассказывать байки об истории квартиры. А взамен вы получите чистое пространство для новых идей, решений и обновленного интерьера.



Не превращайте ремонт в марафон выживания. Доверьте нам тяжелую работу, а себе оставьте силы на создание уюта!

Цена: 26000₽