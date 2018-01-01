Сертификат на вывоз старого кухонного гарнитура

г. Челябинск

Описание: Мечтаете о просторной современной кухне, где каждый уголок работает на вас, а готовка превращается в удовольствие?



Спросите вашу вторую половину: «Почему наша кухня больше похожа на музей ретро-дизайна, чем на место для творческих кулинарных экспериментов?» А затем вручите ему подарочный сертификат на вывоз старого кухонного гарнитура и сделайте ваш первый шаг к кулинарной свободе!



Освободите место для новой техники, стильных решений и безграничного творчества. Мы заберем старый гарнитур, чтобы он не напоминал вам о том, как вы варили суп в прошлом веке.



Новая кухня — новые возможности! Готовьте шедевры, которые вдохновят семью и удивят гостей. А тяжелую работу по вывозу мы возьмем на себя.



Подарите себе или близким ключ к обновленной реальности, где готовка — это радость, а не битва за место на столешнице!

Цена: 15000₽