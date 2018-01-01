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Экотакси "Убери"
Сертификат на вывоз старого кухонного гарнитура

Сертификат на вывоз старого кухонного гарнитура
г. Челябинск

Описание: Мечтаете о просторной современной кухне, где каждый уголок работает на вас, а готовка превращается в удовольствие?

Спросите вашу вторую половину: «Почему наша кухня больше похожа на музей ретро-дизайна, чем на место для творческих кулинарных экспериментов?» А затем вручите ему подарочный сертификат на вывоз старого кухонного гарнитура и сделайте ваш первый шаг к кулинарной свободе!

Освободите место для новой техники, стильных решений и безграничного творчества. Мы заберем старый гарнитур, чтобы он не напоминал вам о том, как вы варили суп в прошлом веке.

Новая кухня — новые возможности! Готовьте шедевры, которые вдохновят семью и удивят гостей. А тяжелую работу по вывозу мы возьмем на себя.

Подарите себе или близким ключ к обновленной реальности, где готовка — это радость, а не битва за место на столешнице!

Цена: 15000₽

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Простое решение тяжелых задач

  • Бесплатная погрузка

    Грузим вещи с любого этажа, вне зависимости от наличия лифта

    С экотакси "Убери" вам не придется самостоятельно выносить и спускать тяжелую и крупногабаритную технику или мебель

  • Аккууратная команда

    Работаем быстро и аккуратно

    Следим, чтобы выносимая мебель и техника не цеплялась за стены и проемы при выносе

  • Бесплатный вывоз крупной бытовой техники и предеметов из металла

    Приедем в удобное для вас время

    Вы можете выбрать один из нескольких временных диапазонов или заказать экспресс-вывоз

  • Вывоз и переработка

    Работаем в строгом поле законодательства

    Все ненужные вещи попадают напрямую на сортировку и к утилизаторам

Как купить сертификат

  • 01

    Этап подачи заявки

    Отправить заявку

    Вы оставляете заявку на консультацию. Это можно сделать по номеру телефона, через форму обратной связи на сайте или написать нам в WhatsApp / Viber

  • 02

    Этап согласования стоимости

    Выбор сертификата и оплата

    Вы можете узнать все детали и нюансы и выбрать оптимальный сертификат перед его оплатой

  • 03

    Сертификат на вывоз старого кухонного гарнитура

    Получение электронного сертификата

    После оплаты, желаемый сертификат поступит вам на почту, в Whats App или на любой удобный адрес в течение 10 минут

Вывоз ненужных вещей

Заказать вывоз

Перезвоним в течение 5 минут !

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Отзывы

  • Наши клиенты
    Благодарю за вывоз стиральной машины. После звонка забрали машинку через 30 минут, очень оперативно!!! Замечательный сервис!!!
  • Наши клиенты
    Очень чётко и ладно налажена работа. Перезванивают в обговоренное время. Приезжают в обговоренное время. Ловко делают своё дело и - спасибо, всего доброго.
  • Наши клиенты
    Огромная благодарность фирме и особенно ребятам грузчикам. Помогли мне вывезти стиральную машинку, все сделали быстро и абсолютно бесплатно!
  • Наши клиенты
    Спасибо огромное! Все сделали оперативно, профессионально, в согласованный срок. Вы делаете хорошее, полезное дело! 👍 Всем рекомендую пользоваться!
  • Наши клиенты
    Очень быстро и профессионально сработали, приехали в течение часа и забрали старый диван. Спасибо за хорошую работу!
  • Наши клиенты
    Приехали день в день и забрали два матраса, огромная благодарность за то, что помогли освободить квартиру так быстро! Отдельная благодарность оператору Елене за помощь и организацию всего вывоза! 5 звезд!!! И по стоимости все фиксировано, я доволен!

Часто задаваемые вопросы

  • Как быстро выполнят заказ

    У нас ежедневно более 100 экипажей на линии. Вы можете выбрать удобную для вас дату и время для приезда экипажа, или экотакси "Убери" выполнит заказ в течение 2 часов в день заказа.  

  • Потребуется ли дополнительная оплата, если нет лифта

    Нет, оплата не потребуется, если вы живете на 1-5 этаже, с 6 этажа спуск без лифта стоит 2000 руб.

  • В каких регионах вы работаете

    Мы работаем в Москве, Московской области до 10 км от МКАД, Санкт-Петербурге и Ленинградской области до 10 км от КАД, а также в Новосибирске, Краснодаре, Екатеринбурге, Омске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Ростове-на-Дону, Уфе, Воронеже, Самаре, Волгограде и Перми.

  • Как перенести время выполнения заказа

    Вам нужно связаться с оператором по телефону или WhatsApp/Viber, и мы перенесем ваш заказ на удобную дату или время.

  • Как сделать / оформить заказ

    Вы можете позвонить по телефону, указанному на сайте, оставить заявку в форме обратной связи или написать в WhatsApp/Viber.

  • Что вы вывозите бесплатно

    Вы можете заказать бесплатный вывоз чугунных ванн и батарей.