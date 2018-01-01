Вывезти старый угловой диван на утилизацию г. Нижний Новгород

Вывоз углового дивана в г. Нижний Новгород

Описание: При обновлении интерьера или из-за повреждений многие сталкиваются с вопросом, что делать со старым диваном. Угловой диван, как правило, состоит из секций, и занимает очень много места. Выбросить его просто на помойку неправильно, поэтому на помощь приходит услуга по вывозу дивана на переработку. Утилизация углового дивана происходит на специализированных предприятиях, где осуществляется разборка дивана на компоненты, составляющие его основу, такие как дерево, пенополиуретан и металл, перерабатываются и направляются на повторное использование. Экотакси «Убери» оказывает услуги по вывозу старой мебели из квартиры на утилизацию, мы приедем в кратчайшие сроки, разберем, вынесем и увезем ваш старый угловой диван.

Цена: 5100₽