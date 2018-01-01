Вывезти старый сервант из дома недорого г. Нижний Новгород

Вывоз серванта в г. Нижний Новгород

Описание: Сервант и другую старую мебель можно отправить на переработку – это ответственный и экологический способ избавления от ненужной мебели. Для этгого можно воспользоваться услугами экотакси «Убери». Наши сотрудники аккуратно вынут стекла и витражи, разберут сервант и вывезут его на утилизацию, таким образом мебель получит вторую жизнь. Закажите услугу прямо сейчас и экипаж приедет в течение двух часов.

Цена: 3000₽