Вывезти мебель из 1-комнатной квартиры г. Нижний Новгород

Вывоз мебели из 1-комнатной квартиры в г. Нижний Новгород

Описание: Когда у вас возникает необходимость сделать ремонт и выбросить ненужную мебель, вам следует нанять профессионалов. Они бережно разберут и вынесут шкафы, диван, кровать, демонтируют кухонный гарнитур, сантехнику и ванну в вашей квартире и организуют процесс вывоза. Наймите профессиональную компанию по вывозу мебели на утилизацию из однокомнатной квартиры, и вы получите такие преимущества, как экономия времени и гарантия отправки на переработку. Экотакси «Убери» выполнит «под ключ» все работы, связанные с расчисткой жилого пространства и безопасного вывоза на утилизацию ненужного хлама, чтобы вы могли сосредоточиться на своих личных делах.

Цена: 13000₽