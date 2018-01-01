Вывоз телевизора на утилизацию

г. Екатеринбург

Описание: Экотакси "Убери" предлагает услугу вывоза старого телевизора. Мы занимаемся вывозом на переработку кинескопных, ламповых и жидкокристаллических телевизоров. Устаревшие и вышедшие из строя телевизоры содержат вредные компоненты, такие как свинец, ртуть, кадмий и другие тяжелые металлы, которые могут нанести значительный ущерб окружающей среде, поэтому их нельзя просто выбросить на свалку. Доверьте вывоз старого телевизора профессионалам - закажите экотакси “Убери”. Экипаж приедет в течение двух часов, аккуратно демонтирует и спустит телевизор с любого этажа, даже если в доме нет лифта*. Заказывая вывоз старого телевизора у экотакси "Убери", вы получите надежный сервис по доступной цене и освободите место для новой техники!

*С 1 по 5 этаж спуск техники осуществляется бесплатно, даже если в доме нет лифта. При необходимости спуска с других этажей, при отсутствии лифта или грузового лифта для крупногабаритных предметов стоимость спуска составляет 2 000 руб. В других ситуациях, подробности уточняйте у оператора.

Цена: 1500₽