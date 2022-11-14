Партнеры экотакси / ВкусВилл г. Москва и Московская область

О проекте
Быть экологичнее теперь ещё проще: не выбрасывайте вашу старую мебель, бытовую технику, двери и прочие ненужные вещи в мусорные контейнеры. Вызовите экотакси «Убери»! Оформить вывоз можно по телефону или на сайте, экипаж приедет в течение двух часов и своими силами вынесет и погрузит вещи в спецтранспорт. Все ненужные вещи отправятся на профильные предприятия по переработке отходов. Экотакси «Убери» совместно с Вкусвилл помогает жителям городов поддерживать экопривычки и возвращает до 80% вывозимых вещей обратно в хозяйственный оборот.
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Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторесурсы на переработку
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Спуск и погрузка в спецтранспорт включена в стоимость
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Для заказа услуги достаточно позвонить по телефону или оставить заявку на сайте
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Что входит в услугу
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Вызов экипажа
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Спуск с любого этажа (даже без лифта)
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Погрузка в специализированный транспорт
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Клиентами экотакси «Убери» за первую половину 2023 года стали более 25 тысяч человек, что на 15% больше аналогичного периода прошлого года