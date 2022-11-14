Партнеры экотакси / ВкусВилл г. Москва и Московская область
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Партнёрский проект «Убери» и ВкусВилл — возможность проявить свою экоответственность!

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О проекте

Быть экологичнее теперь ещё проще: не выбрасывайте вашу старую мебель, бытовую технику, двери и прочие ненужные вещи в мусорные контейнеры. Вызовите экотакси «Убери»! Оформить вывоз можно по телефону или на сайте, экипаж приедет в течение двух часов и своими силами вынесет и погрузит вещи в спецтранспорт. Все ненужные вещи отправятся на профильные предприятия по переработке отходов. Экотакси «Убери» совместно с Вкусвилл помогает жителям городов поддерживать экопривычки и возвращает до 80% вывозимых вещей обратно в хозяйственный оборот.

  • Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторесурсы на переработку

    Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторесурсы на переработку

  • Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторесурсы на переработку

    Спуск и погрузка в спецтранспорт включена в стоимость

  • Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторесурсы на переработку

    Для заказа услуги достаточно позвонить по телефону или оставить заявку на сайте

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Что входит в услугу

  • Экипаж

    Вызов экипажа

  • Бесплатная погрузка

    Спуск с любого этажа (даже без лифта)

  • Высокая скорость работы

    Погрузка в специализированный транспорт

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