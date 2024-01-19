Партнеры экотакси / Техпорт г. Москва и Московская область

О проекте
Обновите свой дом с умом! С покупкой новой бытовой техники возникает вопрос, куда девать старую? В этот момент на помощь приходят экотакси "Убери" и ведущий интернет-гипермаркет "Техпорт"! С 1 февраля 2024 года при каждой покупке в интернет-магазине "Техпорт" вы получаете уникальную возможность заказать бесплатный вывоз вашей старой крупной бытовой техники на переработку, а также мебели и ненужных вещей по доступным ценам. Таким образом, вы не только обновляете свой дом и создаете уют в нем, но и вносите свой вклад в сохранение нашей природы. Выберите комфортную услугу вывоза ненужных вещей на переработку и делайте мир немного чище вместе с экотакси "Убери" и "Техпорт"!
-
Бесплатно вывезем крупную технику на переработку
-
Спуск и погрузка в спецтранспорт включена в стоимость
-
Для заказа услуги достаточно позвонить по телефону или оставить заявку на сайте
Закажи на переработку
Что входит в услугу
-
Вызов экипажа
-
Спуск техники с любого этажа (даже без лифта)
-
Погрузка в специализированный транспорт
Новости
- Новости
20 000 холодильников сдали на утилизацию в 2023 году
Делимся успехами 2023 года - сколько заказов мы обработали, что вывозили чаще всего, какие награды получили? Рассказываем!
- Новости
Более 44 000 человек отправили ненужные вещи на переработку в 2022 г.
Объем сбора техники по программам утилизации вырос в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом, превысив 44,2 тыс. заказов
- Видео
О проекте экотакси «Убери» рассказали на COP-28
На COP-28 в Дубае представили проект «Вывоз ненужных вещей» как пример климатической инициативы