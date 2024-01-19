Партнеры экотакси / Техпорт г. Москва и Московская область
убери и техпорт

«Убери» и Техпорт объединяют усилия для вашего удобства!

Оставить заявку

О проекте

Обновите свой дом с умом! С покупкой новой бытовой техники возникает вопрос, куда девать старую? В этот момент на помощь приходят экотакси "Убери" и ведущий интернет-гипермаркет "Техпорт"! С 1 февраля 2024 года при каждой покупке в интернет-магазине "Техпорт" вы получаете уникальную возможность заказать бесплатный вывоз вашей старой крупной бытовой техники на переработку, а также мебели и ненужных вещей по доступным ценам. Таким образом, вы не только обновляете свой дом и создаете уют в нем, но и вносите свой вклад в сохранение нашей природы. Выберите комфортную услугу вывоза ненужных вещей на переработку и делайте мир немного чище вместе с экотакси "Убери" и "Техпорт"!

  • Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторесурсы на переработку

    Бесплатно вывезем крупную технику на переработку

  • Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторесурсы на переработку

    Спуск и погрузка в спецтранспорт включена в стоимость

  • Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторесурсы на переработку

    Для заказа услуги достаточно позвонить по телефону или оставить заявку на сайте

Закажи на переработку

Что входит в услугу

  • Экипаж

    Вызов экипажа

  • Бесплатная погрузка

    Спуск техники с любого этажа (даже без лифта)

  • Высокая скорость работы

    Погрузка в специализированный транспорт

Оформить заказ

Ваше имя *
Электронная почта
№ программы лояльности *

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Новости

Партнеры