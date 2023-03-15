Партнеры Убери /Фандоматы г. Москва и Московская область

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Вывоз ненужных вещей фандоматы РТ-Инвест

Фандоматы и экотакси «Убери» сохраняют природные ресурсы

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О проекте

Ecoplatform и РТ-Инвест – сети российских фандоматов для приема алюминиевых банок и пластиковых бутылок для дальнейшей переработки, куда жители сдают пустую тару, а взамен получают вознаграждение в виде баллов или денег, которые можно потратить на скидку в сервисе «Убери», заказав вывоз ненужной мебели и крупногабаритной бытовой техники. Экипаж приедет в течении двух часов, самостоятельно вынесет и вывезет на утилизацию старые или ненужные вещи. Фандоматы и «Убери» помогают сохранить природные ресурсы, а населению избавиться от старого хлама.

  • Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторесурсы на переработку

    Вывезем крупногабаритную технику, старые и ненужные вещи, вторесурсы на переработку

  • Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторесурсы на переработку

    Спуск и погрузка в спецтранспорт включена в стоимость

  • Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторесурсы на переработку

    Для заказа услуги достаточно позвонить по телефону или оставить заявку на сайте

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Что входит в услугу

  • Экипаж

    Вызов экипажа

  • Бесплатная погрузка

    Спуск с любого этажа (даже без лифта)

  • Высокая скорость работы

    Погрузка в специализированный транспорт

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Вывоз ненужных вещей фандоматы РТ-Инвест

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