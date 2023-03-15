Партнеры Убери /Фандоматы г. Москва и Московская область

О проекте
Ecoplatform и РТ-Инвест – сети российских фандоматов для приема алюминиевых банок и пластиковых бутылок для дальнейшей переработки, куда жители сдают пустую тару, а взамен получают вознаграждение в виде баллов или денег, которые можно потратить на скидку в сервисе «Убери», заказав вывоз ненужной мебели и крупногабаритной бытовой техники. Экипаж приедет в течении двух часов, самостоятельно вынесет и вывезет на утилизацию старые или ненужные вещи. Фандоматы и «Убери» помогают сохранить природные ресурсы, а населению избавиться от старого хлама.
-
Вывезем крупногабаритную технику, старые и ненужные вещи, вторесурсы на переработку
-
Спуск и погрузка в спецтранспорт включена в стоимость
-
Для заказа услуги достаточно позвонить по телефону или оставить заявку на сайте
Закажи на переработку
Что входит в услугу
-
Вызов экипажа
-
Спуск с любого этажа (даже без лифта)
-
Погрузка в специализированный транспорт
Публикации о проекте
- Новости
«Убери» ненужную мебель
- Новости
43% россиян положительно относятся к утилизации техники
- Новости
Более 44 000 человек отправили ненужные вещи на переработку в 2022 г.
Объем сбора техники по программам утилизации вырос в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом, превысив 44,2 тыс. заказов
- Новости
Экотакси «Убери» расширяет географию сервиса по вывозу техники на утилизацию
С ноября экосервисом от «Ситилинк» и «Убери» смогут воспользоваться более миллиона клиентов магазинов, расположенных не только в столицах, но и в 143 других городах России
- Блог
Экология в интерьере
Цифровой Wildberries