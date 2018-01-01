Сертификат на расхламление балкона

г. Волгоград

Описание: Устали от того, что ваш балкон превратился в склад давно забытых и ненужных вещей? Хотите организовать место для вечерних посиделок или создать новую рабочую зону? Нет ничего проще!



С сертификатом на расхламление балкона вы сможете легко отправить старый велотренажер, комод и несколько мешков хлама на переработку в один момент.



Подарите себе или близким приятный повод освободить место для нового без лишних усилий. Всю тяжелую работу мы берем на себя и сохраняем ваше время и силы для приятных и важных занятий.

Цена: 7000₽