Вывоз деревянных окон на утилизацию

г. Нижний Новгород

Описание:

Вывоз и утилизация старых деревянных окон — важный этап при ремонте или замене оконных конструкций. С течением времени деревянные окна изнашиваются и теряют свои свойства. Если окна повреждены, имеют трещины или иные дефекты, требуется их демонтаж и вывоз. Если ваша компания по установке новых окон не предоставляет услуги вывоза, обратитесь в экотакси «Убери». Мы обеспечиваем оперативный и качественный вывоз деревянных окон на утилизацию. Наш экипаж прибудет в течение 2-х часов, аккуратно спустит старые окна с любого этажа, даже при отсутствии лифта, и организует их утилизацию.